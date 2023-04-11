روهيت راماشاندران: الشركة توفر رحلات مباشرة من الكويت لمدن أوروبية منها بلغراد وتيرانا وسراييڤو وبراغ

أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن إضافتها خط رحلات جديدا إلى مدينة لارنكا القبرصية، وذلك ضمن شبكة الوجهات الأوروبية الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا لموسم صيف 2023.



وتعد لارنكا أقدم مدينة قبرصية، حيث توازن بين الملامح التاريخية القديمة والتطور العصري الحديث، وتتمتع هذه المدينة بموقعها المركزي الذي يسهل التنقل إلى المدن الأخرى في الجزيرة، وذلك للانتهاز كل ما توفره قبرص من أنشطة ترفيهية وفرص تجارية، إذ إن مناخها المتوسطي يجعلها وجهة مميزة للاستمتاع بالشمس والبحر والهواء النقي.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «يسعدنا أن نعلن عن لارنكا كأحدث الوجهات التي سنقوم بخدمتها خلال الصيف من بين الوجهات الأوروبية. هذا الخط الجديد يقدم للمسافرين من الكويت خيارا جديدا لقضاء عطلة صيف في مدينة فريدة من نوعها وتقع على مسافة قصيرة وبأسعار تنافسية. وبهذه الوجهة الجديدة، يرتفع عدد الوجهات التي نفخر بخدمتها إلى 63 وجهة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا».



يذكر أن طيران الجزيرة قد أطلقت حملة عروض حصرية على 50 ألف تذكرة سفر، تبدأ أسعارها من 21 دينارا، وتمتد هذه الحملة حتى منتصف الليل (بتوقيت الكويت) في يوم 20 أبريل 2023، على أن يكون السفر ما بين 1 مايو و15 يونيو 2023.



ويمكن للمسافرين حجز رحلتهم القادمة مع طيران الجزيرة إلى لارنكا وبلغراد وتيرانا وسراييڤو وبراغ على موقع الشركة الإلكتروني www.jazeeraairways.com أو عبر تطبيق الجزيرة. وتربط طيران الجزيرة المسافرين من هذه المدن الأوروبية إلى وجهات أخرى عبر شبكتها بفضل رحلات ترانزيت مناسبة وسلسة عبر الكويت.



ومن المقرر أن تسير طيران الجزيرة رحلاتها إلى لارنكا بواقع رحلتين أسبوعيا ابتداء من 29 أبريل حتى 27 مايو المقبل، ويرتفع عددها إلى 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 29 مايو حتى 28 أكتوبر المقبل.



جدير بالذكر، أن «الجزيرة» هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 63 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة الترفيهية والدينية والأعمال والعطلات القصيرة.