حصدت الفنانة العالمية لاروسي لقب نجمة الفن والاستعراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، تكريما لمساهمتها في إحياء الفن الاستعراضي وتقديمه بقالب جديد يجمع بين الشرق والغرب، وذلك في حفل الدورة السادسة لمجلة استثمارات الإماراتية الذي أقيم مؤخرا في دبي وكرم كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قدم محمد شمس الدين رئيس ومؤسس المجلة درعا الى الفنانة لاروسي، وأثنى على أهمية الفن الذي تقدمه وعلى تفرد بصمتها الفنية.



بدروها، أعربت لاروسي عن سعادتها لحضور وافتتاح الحفل جوائز أفضل قادة الأعمال استشرافا للمستقبل لعام 2022، الذي أقيم بفندق أتلانتس النخلة بدبي.



من جهة أخرى، تستعد الفنانة الهولندية من أصول مغربية لإطلاق أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم «كوبرا» تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وهي تجربة الأولى من نوعها وسوف تركز فيها على الدمج بين حداثة وجمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين حضارة مصر العريقة.