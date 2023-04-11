سياسة القبول للعام الجامعي 2023-2024 و«الترقيات» وتعديلات التقويم الجامعي على طاولة اجتماع مجلس الجامعة اليوم

الكندري: الجامعة مرّت بتحديات عدة استطاعت أن تتخطاها بفضل أساتذتها ومنتسبيها



آلاء خليفة



نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت غبقتها الرمضانية السنوية بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد غفير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، وذلك في أمسية رمضانية شهدتها الخيمة الرمضانية في فندق المارينا مساء أمس الأول، حيث قدم فقرات الأمسية عمر القصاص.



وعلى هامش الأمسية، توجه مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس في تصريح للصحافيين بالشكر إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت على هذه الأمسية الرائعة التي تجمع أعضاء هيئة التدريس في هذه الليالي المباركة بشهر رمضان الكريم، مشيدا بهذا الجو العائلي الذي يجمع أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم.



وفي رده على سؤال حول أولويات جامعة الكويت بعد التشكيل الحكومي، قال الدبيس: أبرز أولويات جامعة الكويت حاليا تسكين الوظائف الشاغرة نظرا لأن الجامعة لن تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها على الوجه الأكمل إلا عندما يتم تسكين تلك الشواغر والمناصب بأعلى الامتيازات والمواصفات التي نرجو فيها الفترة القادمة.



وحول انتقال إدارات جديدة إلى مدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة الحالية، قال: تقريبا انتقلت معظم كليات جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية ما عدا كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والحقوق وبعض مراكز العمل القليلة المتواجدة بموقع الجامعة في الشويخ، مشيدا بمدينة صباح السالم الجامعية وجميع الخدمات المتوافرة فيها لجميع منتسبي تلك المدينة، مشيرا إلى أن مركز الإطفاء فيها الذي تم افتتاحه منذ أسبوعين يعد من اكبر مراكز إطفاء في الكويت.



من ناحية أخرى، أشار الدبيس إلى أن مركز علوم البحار بحسب رؤية الإدارة السابقة أرادوا أن يسد الإشكالات بسبب انتقال الطلبة القاطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية فارتأوا فتح ذلك المركز للتدريس عموما.



وتابع: مركز علوم البحار كان وسيبقى تابعا لكلية العلوم ولكن كون تعطى به محاضرات لطلبة من خارج كلية العلوم سيتم تقييم التجربة في نهاية الفصل الدراسي الحالي وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب لتلك الشريحة من الطلبة الذين من أجلهم استخدم مركز علوم البحار للتدريس، موضحا أن الطلبة القاطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية نحاول منحهم الأولوية في الجدول الدراسي وهذا الموضوع قيد الدراسة والبحث لمنع تباعد مواعيد المحاضرات في جداولهم الدراسية.



وقال الدبيس: وبموجب المادة 40 من قانون الجامعة فإن هذا المركز انتقل مباشرة إلى جامعة عبدالله السالم والجامعة مشكورة متعاونة إلى أبعد حد بما في ذلك المباني وعندما أبدت جامعة الكويت رغبتها في استغلال مركز علوم البحار لم تمانع جامعة عبدالله السالم وسيتم توقيع اتفاقية جار إعدادها لتحدد بها الأطر التي تضمن ملكية جامعة عبدالله السالم لهذا المركز واستفادة جامعة الكويت من هذا المركز.



وحول اجتماع مجلس جامعة الكويت المزمع عقده اليوم الأربعاء، ذكر أن أبرز البنود التي ستتم مناقشتها في الاجتماع هي سياسة القبول للعام الجامعي 2023-2024 وإجراء بعض التعديلات على التقويم الجامعي غير المؤثرة، والأمر الأهم الذي تعطل كثيرا هو موضوع الترقيات.



وقال: نطمح لأن يكون هناك قبول مركزي حتى ينسق قبول خريجي الثانوية بين البعثات الداخلية والخارجية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع المؤسسات التعليمية المناظرة.



وفي رده على سؤال حول هل سيتم طرح تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت ضمن بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماع مجلس الجامعة؟ قال الدبيس: موضوع تشكيل لجنة لاختيار مدير جامعة الكويت غير مطروح في الاجتماع.



من ناحيته، رحب رئيس الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي عبدالرحمن الكندري في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بأعضاء هيئة التدريس في هذه الغبقة الرمضانية السنوية التي اعتادت الجمعية على تنظيمها سنويا في شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الجمعية كانت ولاتزال وستظل خير ممثل لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.



وأفاد الكندري بأن جامعة الكويت ليست فقط جامعة تقدم العلم والمعرفة وإنما هي صرح نفتخر جميعا بالانتماء إليه، لافتا إلى أن هذا الصرح ذو تاريخ وحاضر وبإذن الله سيكون له مستقبل باهر دائما، مشيرا إلى أن جامعة الكويت بدأت بفكرة جاءت من الشيخ صباح السالم لتكون هي المصنع الذي يخرج الكفاءات الوطنية لخدمة البلد في مرحلة البناء، لافتا إلى أن فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت مرحلة بناء البلد وكانت هناك حاجة ماسة لمؤسسة تخرج طاقات وطنية في جميع المجالات وجاءت الجامعة واستمرت بتلك المهمة في تربية وبناء أجيال تخدم الوطن.



وذكر أن جامعة الكويت مرت بتحديات عدة على مدى تاريخها ولكن بفضل إصرار وعزيمة جميع منتسبيها استطاعت أن تتخطى تلك التحديات، مشيدا بالكادر الأكاديمي بجامعة الكويت والذين يمثلون النخبة في جميع المجالات. وأفاد بأن أعضاء هيئة التدريس يقدمون التعليم والخبرات والاستشارات والندوات خدمة لهذا الوطن.



أسماء المكرَّمين



قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي الكندري بتكريم عدد من اساتذة جامعة الكويت وهم:



1 ـ د.يوسف الرومي ـ مدير جامعة الكويت سابقا.



2 ـ د.سعاد الفضلي ـ مدير جامعة الكويت بالإنابة سابقا.



3 ـ د.ابراهيم الحمود ـ رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية سابقا.



4 ـ د.يعقوب الكندري ـ عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية سابقا.



5 ـ د.حامد الفريح ـ عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية سابقا.