عاطف رمضان



أعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي عن شكره للقيادة السياسية لنيله الثقة السامية واختياره ضمن التشكيل الحكومي الجديد.



وقال العتيبي، خلال لقائه مع قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس: سنكون مخلصين وبارين بقسمنا امام صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب، تحقيقا للمصلحة العامة واستجابة للتوجيهات السامية، داعيا إلى العمل سريعا نحو تفعيل التحول الالكتروني الكامل لجميع المعاملات الخاصة بالمواطنين تسهيلا عليهم.



وأضاف: سنعمل بالتعاون مع قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة و«السكنية» لتحقيق ما يتطلع له المواطنون، وإنجاز بنود الخطة التنموية للدولة ومشاريعها.



وأكد حرصه على متابعة تنفيذ كل المشاريع الاسكانية والتأكد من جودة الأعمال، علاوة على تسريع وتيرة التوزيعات للمشاريع الواردة ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وتابع: سنعزز التعاون بين المؤسسة السكنية ووزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمدن الاسكانية الجديدة وقسائم المواطنين، والمباني العامة الجاهزة بما يضمن تفعيل الخدمات وتسليمها للجهات ذات العلاقة وتحقيق الفائدة للمواطنين.