رئيس الوزراء: مواجهة التحديات أمام الكويت وخدمة المواطنين وتسيير مصالحهم وتسهيل خدماتهم

طلال الخالد: بذل الجهد لتحقيق أهداف الوطن ورعاية مصالحه والعمل الجاد على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي: «أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفحوى كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وما تضمنته من معان وتوجيهات سامية والتي أكد فيها سموه على أن مصلحة الكويت العليا وتحقيق نهضتها بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا، فالكل شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرته وتقدمه ودعا فيها سموه الوزراء إلى اتخاذ خطوات إصلاحية أمام قضايا جوهرية وملفات عديدة ذات أهمية بالغة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطنين والارتقاء بمنظومـــــات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية والاستمرار في تعزيز دور الكويت ومكانتها.



وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه بهذه التوجيهات السديدة، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات والتي ستكون نبراسا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.



وقد افتتح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بكلمة رحب فيها بأخواته وإخوانه الوزراء، معبرا عن تقديره لقبول المشاركة في تحمل مسؤولية مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الكويت الحبيبة في هذه المرحلة، والتأكيد على بعض مقومات العمل المؤسسي في مجلس الوزراء ومنها احترام اختصاصاته والإسراع في تنفيذ قراراته ومتابعة تنفيذها باعتبار ذلك كله مسؤولية كل وزير في وزارته، وحث الوزراء على خدمة المواطنين وتسيير مصالحهم وتسهيل خدماتهم.



كما سجل سموه شكره وتقديره للأخوات والإخوة الوزراء في الوزارة السابقة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهام مسؤولياتهم، متمنيا لهم موفور الصحة ومواصلة العطاء في خدمة وطنهم في أي موقع.



هذا، وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد على سموه بكلمة عبر فيها عن الاعتزاز والتقدير لسموكم على قبول مشاركتكم حمل الأمانة والمسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الوطن المعطاء مؤكدين لسموكم بذل الجهد لتحقيق أهدافه ورعاية مصالحه والعمل الجاد على تحقيق آمال وتطلعات أبنائه الكرام في استمرار البناء والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، كما ندعو الله سبحانه أن يمدنا بعون من عنده حتى نؤدي الأمانة على الوجه الأكمل، راجين أن يكون عملنا كله خالصا لوجهه سبحانه وأن يحفظ الله الكويت وقائد مسيرتنا وسمو ولي عهده الأمين والشعب الوفي ويوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح.



كما استعرض مجلس الوزراء كتاب وزير العدل بشأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19/3/2023 بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها والتي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.



وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقا للدستور والقانون.



كما ناقش مجلس الوزراء كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الفطر السعيد وقرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21/4/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023 على أن تكون أيام (أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية) وما سوى ذلك فهي أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26/4/2023 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.