الهيئة ماضية بعزم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للحكومة ومشروعات الأمن الغذائي

سندعو المراجعين لتعريفهم بالطريقة السليمة لإنجاز المعاملات وهم في منازلهم

محمد راتب



أقام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أول من أمس الغبقة الرمضانية السنوية في مبنى الهيئة، بحضور مسؤولين وشخصيات عامة ونخب مجتمعية وقيادات الهيئة وموظفيها وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.



وهنأ القريفة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت بالشهر الفضيل، مثمنا تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي ستعمل على إحداث نقلة نوعية في خطة التنمية المنشودة، مؤكدا أن الهيئة ماضية وبعزم واصرار على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة، آملا توفير الميزانيات المطلوبة لتحقيق الآمال والتطلعات والأهداف المنشودة وفي مقدمتها تنفيذ المشروعات الكبرى الخاصة بالأمن الغذائي.



وقال م.القريفة، في رده على سؤال لأحد الصحافيين، إن غبقة الهيئة جمعت موظفيها من جديد بعد موافقات رسمية من جهاز المراقبين الماليين ومرورا بجميع القنوات الرسمية وذلك مما تبقى من بند الضيافة في مبنى الهيئة تقليلا للتكاليف. وقد شكر الحضور على تلبية الدعوة المباركة في الشهر الفضيل.



وأشار إلى أن «الزراعة» حريصة على تنظيم الغبقة بشكل سنوي بعد توقف لسنوات، وذلك لشحذ همم الموظفين وإيصال رسالة بضرورة دعم الدماء الشابة نحو مزيد من العطاء، مرجعا السبب وراء توقف الغبقة لسنوات إلى تحويل قياديين سابقين في الهيئة إلى النيابة و«نزاهة».



وردا على سؤال حول خطة الهيئة للمرحلة المقبلة، قال إن «الزراعة» وضعت خطة ومشاريع استراتيجية تتسم بالطابع التنموي وتستهدف الاستفادة من كل القطاعات بالصورة المثلى، مبينا أن المرحلة المقبلة حساسة للغاية وتتطلب تكاتف الجهود للوصول إلى الأهداف المرجوة.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدعم «أونلاين» بكل أشكاله النباتي والحيواني، والذي سيكون نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وايصالها لمستحقيها، إلى جانب الحرص على توفير الدعوم اللازمة لكل القطاعات وفق الميزانية المقبلة، لافتا الى أنه ستتم دعوة مراجعي القطاع قريبا بهدف تعريفهم على الطريقة السليمة والخطوات المتبعة لإنجاز المعاملات وهم في منازلهم.



وأشاد بتشكيل الحكومة وثقة صاحب السمو وسمو ولي العهد بسمو رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة، متمنيا لهم تحقيق الإنجازات والانتقال بالكويت نحو نهضة شاملة في مختلف المجالات.