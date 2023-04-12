بتوجيه من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وبالتعاون بين اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ونظم المعلومات وإدارة التراخيص نظم الاتحاد دورة تدريبية لشرح المرحلة الثانية من نظام إصدار التراخيص إلكترونيا والذي سيبدأ تطبيق المرحلة التجريبية له قريبا، وذلك لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لإتمام عملية تراخيص البناء إلكترونيا. وقد أقيمت الدورة بالمجان على مدار يومين متتاليين وشارك فيها نحو 170 مهندسا ومهندسة من موظفي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وقدمها متخصصون من مركز نظم المعلومات في البلدية ومهندسي إدارة التراخيص، وتم التأكيد على ضرورة استكمال كل البيانات المطلوبة والمخططات وفق المواصفات التي يطلبها النظام، حيث سيتم الاعتماد خلال 24 ساعة واعتماد مخطط البناء في فترة أقل من ذلك على ان يطابق شروط الموقع ومتطلبات الترخيص فيه. ويعتبر هذا البرنامج من أفكار مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والتي تعمل البلدية على تنفيذها وهو الأول على المستوى الدولي بالاعتماد الكلي على البرمجة الذكية للقضاء على التدخل البشري وللحد من الواسطة والقضاء على الفساد الإداري.