

دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضربة استباقية بعد أكثر من 3 أشهر من الرصد والمراقبة لأحد المواقع التابعة لإحدى محطات تسويق الوقود في محافظة الفروانية، حيث تم التأكد من عدم اتباع إجراءات الوزارة في إيقاف التيار أثناء الهدم. ولفت نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الملاك لم يقوموا بإعلام الوزارة بإيقاف التيار قبل الهدم بل قاموا أيضا بنقل معدات الوزارة دون إذن منها والاستمرار بالاستفادة من التيار الكهربائي دون وجه حق، ما استدعى قطع التيار عن ذلك الموقع. كما أعلن الشمري ان الفريق قد نفذ حملة واسعة على منطقة الري تم خلالها قطع التيار عن 4 قسائم قام ملاكها بالعبث بالمصهرات الكهربائية وتغييرها الى أحجام عالية تتسبب في تلف الشبكة وإشعال الحرائق. ولفت الشمري إلى انه تم رصد مخالفات خطيرة في غرف الكهرباء بتخزين مواد سريعة الاحتراق، ما قد يتسبب بكوارث في أوقات الذروة في فصل الصيف. وأوضح ان حصيلة المحاضر لهذا الشهر بلغت 14 محضر ضبط وإثبات حالة، مؤكدا ان الفريق مستمر بعمله خلال شهر رمضان على بيوت الصفيح وسكن العزاب.