أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، أن اعلانات الممارسات والمزايدات والنتائج إلكترونيا ستتم عن طريق إدارة المناقصات والعقود.



وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت، إن البلدية متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العلاقات العامة هي الجهة المسؤولة عن التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الوسائل التالية:



1 - تويتر: يتم نشر الاخبار عن البلدية والرد على التغريدات.



2 - فيسبوك: توجد صفحة لبلدية الكويت ويتم نشر الأخبار عليها.



3 - واتساب: يوجد حساب للبلدية ويتم التواصل عن طريقه مع بلدية الكويت إذا ما كانت هناك أي شكوى ويتم الرد عليها واتخاذ اللازم إذا تطلب الأمر، كما أن موقع البلدية يشمل العديد من المعلومات عن بلدية الكويت ويتم تحديثها باستمرار. وفيما يلي ما يحتويه الموقع:



1 - معلومات ثابتة عن بلدية الكويت، وتشمل:



أ - معلومات عن البلدية.



ب - الهيكل التنظيمي والقطاعات المختلفة واختصاصاتها.



ت - دليل المعاملات التي تقوم بها بلدية الكويت.



ث - اللوائح والقوانين.



2 - أخبار عن البلدية تشمل الاحداث والفعاليات ويتم ادخال الاخبار بصفة يومية من قبل ادارة العلاقات العامة.



3 - دليل الكويت الإلكتروني ويشمل الخريطة الإلكترونية لدولة الكويت.



4 - اعلانات الممارسات والمزايدات.



5 - تقديم الشكاوى والاقتراحات.



6 - الخدمات الإلكترونية وتشمل:



أ - الخدمات الإلكترونية للمواطنين.



ب - الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية.



ت - الموقع الإلكتروني للمكاتب الهندسية، وتشمل جميع المعاملات الخاصة بتراخيص البناء.



ث - الموقع الإلكتروني للمقاولين، وتشمل جميع معاملاتهم.



ج - موقع المخيمات الربيعية لطلب مواقع المخيمات وما يشمل من طلبات الكترونية.



ح - موقع إدارة تنمية المشاريع بخصوص المشاريع التي تطرح من قبلها.