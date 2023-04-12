بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات م.فهد الشعلة على قرارين للمجلس البلدي. وتضمن كتاب الوزير الشعلة:



نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 14/2023 د1 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 6/3/2023 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه:



1 - القرار رقم (م ب/ ف 11 /200 / 14 / 2023 د1) صفحة 213 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د. م.حسن علي كمال بشأن السماح بترخيص المبرات المشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من ضمن الأنشطة المسموحة في الباني الاستثمارية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة».



لمزيد من الدراسة.



2 - البند رقم 2 والفقرة الاخيرة من البند رقم 3 من القرار رقم (م ب/ ف/ 11/ 201/ 14/ 2023 د1) صفحة 219 بشأن «2 - ايكال هذه المهمة للجان المختصة بالمجلس البلدي لتحديد الأماكن الأكثر اهمية وخلق شبكة اعلانية متكاملة توضح تحت سيطرة البلدية والوقوف على تنفيذها بمواصفات خاصة.



على ان تصبح عوائد البلدية حصيلة ادارة هذه الاعلانات مخصصة لاستغلال البلدية في مشروعاتها». تم الاعتراض البند رقم 2 وذلك لمخالفته لأحكام القانون لأن تحديد الأماكن من اختصاص المجلس البلدي، كما ان الاعتراض على الفقرة الاخيرة من البند رقم 3 لأن جميع عوائد البلدية تدخل في ميزانيتها الملحقة وتورد لوزارة المالية.