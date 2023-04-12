انعقاد اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة بالكويت قبل نهاية العام الحالي

الخطوط الجوية الكويتية و«الجزيرة» تُسيِّران 6 رحلات مباشرة أسبوعياً إلى أذربيجان

أسامة دياب



هنأ سفير أذربيجان لدى البلاد أميل كريموف الحكومة الكويتية الجديدة بنيلها الثقة السامية، مؤكدا أن بلاده تعمل مع الحكومة لتطوير العلاقات في جميع المجالات.واستعرض كريموف، خلال حفل افطار أقامه على شرف وسائل الاعلام المحلية بفندق كراون بلازا، تاريخ العلاقات الثنائية التي انطلقت منذ 30 عاما وتوجت بزيارة الرئيس الهام علييف إلى الكويت عام 2009، كاشفا أن بلاده رفعت قيود السفر ابتداء من هذا الشهر على المسافرين اليها، ومشيرا إلى أن اكثر من 22 الف كويتي زاروا اذربيجان خلال العام الماضي بعد انتهاء جائحة كورونا.



ولفت إلى أن الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة تسيران 6 رحلات مباشرة اسبوعيا إلى اذربيجان على ان تعاون الخطوط الجوية الاذرية رحلاتها المباشرة من الكويت إلى باكو الاسبوع المقبل، مبينا ان عدد السياح الكويتيين يشهد تزايدا مستمرا، نتيجة للعلاقات المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين.



وذكر أن مهمته في الكويت تنصب على تطوير العلاقات في جميع الميادين وخصوصا التجارية والاقتصادية، موضحا ان علاقات البلدين التجارية لا ترتقي إلى مستوى الطموح المطلوب، ومشيرا إلى ان العلاقات السياسية جيدة جدا، لافتا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي إلى باكو لحضور مؤتمر مجموعة الاتصال لمنظمة عدم الانحياز قبل شهر رمضان، ومؤكدا ان اللقاء الذي أجراه الشيخ سالم العبدالله مع نظيره الاذري تطرق إلى العديد من الملفات منها انعقاد اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة بالكويت قبل نهاية العام، على أن تعقد معارض للمنتوجات الزراعية ومعرضا آخر للترويج السياحي لبلاده.



وأكد استعداد بلاده للتعاون مع الكويت في مجال الأمن الغذائي وتوفير اللحوم والمنتجات الزراعية التي يوجد بعضها في الأسواق الكويتية، مشيرا الى ان اذربيجان تتعاون مع الكويت في توفير بعض المنتجات النفطية والطاقة باعتبارهما دولتين نفطيتين، وداعيا المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده خصوصا المناطق المحررة، ولافتا إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي منها الاعفاء من الضرائب وضمان سهولة وخروج الاموال والسرعة في تخليص المعاملات والوثائق الخاصة بالشركات الأجنبية فضلا عن توفير الاراضي الخاصة للاستثمار.



واشار إلى ان بلاده أقامت مشاريع ضخمة في المناطق المحررة ومطارات أبرزها مطار فضولي ووجود مستثمرين اتراك وكوريين وصينيين للمساهمة في اعادة بناء المناطق المحررة، مؤكدا انه لا توجد مخاوف امنية على الاستثمارات الاجنبية في المناطق المحررة وهناك ضمانات من قبل الحكومة الاذرية لتأمين الاستثمارات، وأنه سيعمل على تطوير العلاقات الثقافية والاعلامية بين البلدين واقامة شراكات مع الجانب الكويتي في هذا المجال، لافتا إلى رغبة بلاده في اقامة اسبوع ثقافي اذري بالكويت العام المقبل احتفالا بمرور 30 عاما على العلاقات الثنائية.



وبين كريموف ان السفارة الاذرية في الكويت مستعدة لتقديم جميع التسهيلات سواء للمستثمرين او للمواطنين الراغبين في زيارة بلاده.