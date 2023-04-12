عقدت أمس بمقر وزارة الخارجية أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين الكويت والجمهورية التركية الصديقة، حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في حين ترأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية السفير بوراك اكتشابار.



وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



كما تناولت المباحثات سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين وأصحــــاب العقارات في تركيـــــا إلى جانب التطرق إلى المشاريع الإنشائية التي تتولاها الشركات التركية في الكويت، كما تم خلال المباحثات مناقشة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.