ندى أبونصر



انطلاقا من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية وتماشيا مع العادات والتقاليد الرمضانية في الكويت، أقامت كيدزانيا حفل قرقيعان خاصا بالأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم.



تخلل الحفل العديد من الأنشطة المتنوعة والمسابقات وتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع شخصيات كيدزانيا بجو من الحب والألفة على إيقاع الأغاني الشعبية المخصصة للقرقيعان.



كما تم تقديم الحلويات وغيرها من الهدايا من قبل شركاء كيدزانيا وهم بالإضافة إلى «الأنباء» البنك الوطني وooredoo وهايجين ومركز سلطان وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ومجموعة الخليج للتأمين بالكويت. وغنى الأطفال ورقصوا على أنغام أغنية قرقيعان التراثية.



وأتيح للأطفال عقد «لقاء وتحية» مع اوبانو وفيتا، حافظي الحقوق ـ داخل كيدزانيا، اللذين زارا جميع مؤسسات الشركاء ووزعا كل الحلوى على الأطفال.