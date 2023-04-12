للسنة السادسة على التوالي، يطلق بنك وربة مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء موظفيه بدافع حرصه على تنشئة جيل من حفظة كتاب الله وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي تعتبر مرجعا روحيا لكل نواحي الحياة.



وتأتي هذه المسابقة كجزء من برنامج بنك وربة في المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يحرص على إقامتها بشكل سنوي بهدف تعزيز نشر مبادئ الثقافة الإسلامية، لاسيما بين جيل الشباب، حيث سيشارك أكثر من 70 حافظا من أبناء الموظفين في هذه المسابقة لهذا العام.



وتنقسم المسابقة للبنين والبنات إلى 3 فئات، الفئة الأولى تضم متسابقين من عمر 5 إلى 7 أعوام، والفئة الثانية من عمر 8 إلى 10 أعوام، والفئة الثالثة من 11 إلى 14 عاما، على أن يتم اختيار 3 فائزين من كل فئة يحصلون على جوائز مادية تشجيعا لهم على دأبهم في حفظ السور القرآنية المباركة، بينما سيحصل كافة المشاركين على شهادات تقديرية.



وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي للإدارة الشرعية د.عيسى جاسم القصار: «بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، نسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل مع مختلف جوانب حياتهم».



وأضاف القصار: «يولي بنك وربة اهتماما خاصا لقواه العاملة، حيث يعتبرهم الشريك الأساسي في مسيرة نجاح البنك وتطوره، لذلك كان لابد من أن نقوم بتخصيص حيز لهم من جملة الأنشطة والفعاليات الهادفة والبناءة التي ينظمها بنك وربة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسهل على الموظفين قضاء وقت مع أسرهم، وأيضا تزرع روح المنافسة الشريفة بين المشتركين في المسابقة».