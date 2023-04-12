في إطار الفعاليات الرمضانية المتميزة التي يحرص البنك الأهلي المتحد على القيام بها سنويا، نظم البنك الأهلي المتحد فعالية متميزة للاحتفال بالقرقيعان مع موظفي البنك وأطفالهم في المبنى الرئيسي للبنك، بحضور الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة بالبنك جهاد الحميضي، ومدير عام الموارد البشرية بالبنك نقيب أمين، وعدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بالبنك، حيث تم توزيع القرقيعان على الموظفين وأطفالهم الذين سعدوا بهذه الاحتفالية التي أحدثت أجواء تراثية من البهجة والمرح بالإضافة إلى الفقرات المتميزة والمسابقات الشيقة للحصول على الجوائز مع شخصية «بو طبيلة» وأناشيد القرقيعان الجميلة، وكانت هذه الفعالية فرصة جيدة للتواصل بين الزملاء في أجواء ودية، وتبادل التهاني والتبريكات بينهم.



وبهذه المناسبة، جددت جهاد الحميضي التهنئة بالشهر الفضيل لجميع موظفي البنك الأهلي المتحد، معربة عن خالص اهتمام إدارة البنك بفريق العمل وحرصه على خلق مزيد من جو الألفة والمودة وتعزيز التواصل بينهم كأسرة واحدة تجمعهم قيم الترابط والتكاتف والمودة، وتسود فيما بينهم روح العمل الجماعي والتي تعد أحد المقومات التي تدفع بمسيرته نحو المزيد من الإنجازات والتقدم.



وأفادت مساعد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد مريم المضف: يعكس الاحتفال بالقرقيعان الثقافة والعادات الكويتية القديمة والجميلة، ولذا جاءت فعالية القرقيعان لموظفي البنك الأهلي المتحد وأطفالهم لتعكس الروح الرمضانية الغنية بالمعاني ودلالات المشاركة والتواصل خلال هذا الشهر المبارك وتأكيدا لاعتزاز البنك بهويته المجتمعية واهتمامه البالغ بالمبادرات الاجتماعية التي تدعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به. كما أكدت المضف دور هذه الفعاليات في التقريب بين الموظفين وجمعهم في جو عائلي تسوده روح الود والمحبة في هذه الأيام المباركة وهو ما يتفق مع رؤية البنك في أهمية تعزيز التواصل الاجتماعي فيما بين الموظفين وبعضهم، وسعي البنك للحفاظ على نموذج ناجح لإدارة الموارد البشرية في بيئة عمل لا تضاهي. وخلال هذه الفعالية التي تميزت بطابع ودي وعائلي، عبر موظفي البنك الأهلي المتحد عن شكرهم العميق وتقديرهم لإدارة البنك على هذه الفعالية لما لها من أثر إيجابي في إدخال السرور عليهم.