في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة مع توسيع عملية التخضير، نظم البنك التجاري الكويتي زيارة إلى مدرسة بركة بنت يسار ـ بنات، بالتعاون مع فريق Real Sciences، حيث قام الفريق بتقديم عرض لتعريف وتوعية الطالبات بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من التصرفات الجائرة والتلوث، وكذلك ضرورة التوجه نحو توسيع الرقعة الخضراء.



وخلال العرض التعريفي، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا على الطالبات، وهي عبارة عن شتلات زراعية يزرعونها في بيوتهم، كنشاط عملي يستفيدون منه.



وفي تعليقها على حملة التخضير، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع «يحرص البنك التجاري الكويتي، من خلال هذه الحملة، على تثقيف المجتمع والطلبة، وتعليمهم أهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة، من خلال عروض علمية وورش عمل يتم تنظيمها، مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى المحافظة على البيئة، كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة».



وأكدت الورع أن البنك التجاري ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع، حيث يسعى دوما إلى دعم مثل هذه الحملات والفعاليات، التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وحماية الأرض من التصحر، من خلال الحد من الملوثات التي تعتدي بشكل مباشر أو غير مباشر على الغطاء النباتي، في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أطياف وأفراد المجتمع كافة، خصوصا جيل الشباب والأطفال الصغار.