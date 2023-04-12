حنان عبدالمعبود



يهدف المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى حماية وإنقاذ الحيوانات البرية من الانقراض وإعادة تأهيلها إذا لزم الأمر، وذلك من خلال توفير المرافق والخبرات اللازمة لرعاية الحيوانات والتدريب على تقنيات الإنقاذ والإعادة التأهيل. وبهذا الخصوص، صرح المدير العام بالإنابة وعضو مجلس الإدارة د.حمد محمد علي ياسين بأن المركز قام بإطلاق العديد من السلاحف والطيور الجارحة والحيوانات خلال السنوات الماضية بعد أن عمل طاقمه على علاجها من الإصابات والأمراض المختلفة التي تلحق بها وإعادة تأهيلها، وطالب الجميع بالمحافظة على البيئة المحلية والكائنات التي تعيش فيها. وأشار د.ياسين إلى أن عددا من السلاحف التي كانت من ضمن برنامج التأهيل في العام الماضي والذي استغرقت عملية إعادة تأهيلها نحو 6 أشهر، بعد تعافيها من مرض النيمونيا وسوء التغذية، وذلك عن طريق عمل فحص طبي ومتابعة دقيقة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إطلاق سراحها بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للبيئة في أغسطس الماضي من جزيرة قاروه، والتي تم تزويدها بأجهزة تتبع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حتى يتمكن فريق إعادة التأهيل من معرفة مدى نجاح البرنامج ومعرفة المسافة التي تسافر إليها السلاحف ومناطق مبيتها، والتأكد مما إذا كانت تفضل تواجدها في الكويت أم دول أخرى وبعد 200 يوم تقريبا من إطلاق السلاحف وتعقبها بأجهزة التتبع وصلت السلاحف إلى السواحل الهندية بعد قطعها مسافة ما يقرب من 2000 كيلومتر.