

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عبر «ستوري» على حسابه في «انستغرام» عن أغنية جديدة تحضر لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، ونشر بوستر الأغنية التي تحمل عنوان «عودتني الدنيا»، وذكر أنها من كلماته، وألحان تامر عاشور، توزيع نابلسي، مشوقا متابعيه وجمهور الفنانة أن العمل سيصدر قريبا، حيث يتوقع أن يتزامن مع عيد الفطر.



وفي سياق منفصل، وضمن احتفالات العيد تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي في دبي 28 الجاري للاحتفال مع جمهورها بهذه الأيام السعيدة، ومن المنتظر أن تقدم خلال حفلها مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.