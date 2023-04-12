

واصل بنك الكويت الوطني توزيع آلاف وجبات الإفطار ضمن جولاته الميدانية بمختلف المناطق في الكويت طوال شهر رمضان المبارك. وباشرت سيارات نقل الوجبات التابعة لبنك الكويت الوطني زيارة المناطق السكنية والأسواق الشعبية ومواقف النقل العام والعديد من المرافق الحيوية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي، إن حملة وجبات الإفطار المتنقلة علامة فارقة في برنامج رمضان السنوي «افعل الخير في شهر الخير» خاصة انها تتضمن العديد من الجولات الميدانية في المناطق لتكون على مقربة من المجتمع والأفراد وتتشارك معهم عادات وتقاليد هذا الشهر الفضيل.



تجدر الإشارة إلى أن الجولات الميدانية تنتشر على نطاق واسع وتشمل مناطق مثل الفروانية والسالمية وحولي والمهبولة وشرق والمباركية وبنيد القار بالإضافة إلى مستشفى الأميري ومستشفى الصباح ومستشفى مبارك ومطافي الجليب.



وأضاف التركي أن عشرات المتطوعين من موظفي البنك الوطني يتواجدون يوميا في السيارات المتنقلة التي تقوم بالجولات الميدانية على المناطق للإشراف على عمليات توزيع وجبات الإفطار.



وأكد التركي أن الزيارات الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين يحرص البنك من خلالها على البقاء قريبا من مجتمعه، وذلك بهدف تعزيز روح المشاركة والعمل الإنساني، لاسيما أن البنك الوطني لطالما شكل نموذجا رياديا في الخدمة والعمل الاجتماعي،



كما لفت إلى أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد. تجدر الإشارة إلى أن الجولات الميدانية جزء من برنامج البنك الرمضاني «افعل الخير في شهر الخير»، والذي يأتي في إطار التزام البنك الوطني بخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ويقدم البرنامج سنويا العديد من الأنشطة والفعاليات وأعمال التبرع والدعم لمختلف الهيئات الخيرية والإنسانية. هذا، ويعتز بنك الكويت الوطني بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويحرص من خلال هذا البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه.