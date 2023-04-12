

نظمت شركة هواوي عبقة «التجمع الإعلامي الرمضاني 2023» وذلك يوم الأربعاء الماضي في خيمة كبر الفاخرة في فندق والدورف أستوريا، وكان هدف الغبقة هو تعزيز العلاقات بين هواوي ووسائل الإعلام وشركائها، وللاحتفال بشهر رمضان المبارك مع وسائل الإعلام، حضر الغبقة من مجموعة هواوي الكويت لأعمال مدير قطاع المستهلكين في الكويت بول فانشيباو، ومديرة التسويق لي يكي، ومدير العلاقات العامة حمود الشاهين، ومن مكتب ممثل هواوي في الكويت مدير العلاقات العامة بشمال الخليج هنري يي، ومديرة العلاقات العامة في هواوي الكويت دي جو.



وتعمل هواوي في الكويت منذ أكثر من 20 عاما، وهي مستمرة بدعم التحول الرقمي في الكويت بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية والتبادل الثقافي لبناء مجتمع أفضل.



واتخذت هواوي زمام المبادرة للاستماع إلى آراء وتعليقات الحضور فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم، وتم تعريف الضيوف أنه بكل تطبيقات غوغل الرئيسية مثل Maps Google وYouTube وGoogle Drive وكيفية استخدامها بسهولة من HUAWEI AppGallery.



وهذه هي الغبقة الأولى من قبل هواوي قطاع المستهلكين والتي قدمت خلالها ابتكاراتها المستدامة عالية الكفاءة للحضور، وكان أبرزها ساعة HUAWEI Watch Buds التي طال انتظارها في الكويت، والتي تم إصدارها في 30 مارس 2023، كما أعلنت هواوي عن قصص القيم الاجتماعية «في الكويت من أجل الكويت» اما الضيوف.



كما تم عرض العديد من المنتجات التي لم يتم طرحها في السوق بما في ذلك الأجهزة القادمة المثيرة الأخرى مثل السماعات والهواتف الذكية.