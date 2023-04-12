زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، أمس الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 2000.98 دولار للأونصة، وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.52% إلى 2014.2 دولارا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلا عن وكالة «رويترز».



ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في مايو.



وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة الماضي لظهور رهانات على أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.



وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.59% إلى 25.02 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.87% إلى 1006.02 دولارات وصعد البلاديوم 1.06% إلى 1438.58 دولارا.