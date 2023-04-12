

أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في مبادرة «عيديتي»، التي تهدف إلى إيصال أوراق النقد الجديد إلى جميع أفراد المجتمع، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، في ظل الإقبال الكبير للحصول عليها من مختلف العملاء.



وأشار البنك الأهلي الكويتي في بيان له، إلى أنه سيقوم بتوفير العيادي لجميع عملائه داخل فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، لافتا إلى إمكانية تسلمها بمجرد زيارة الفرع وطلب الخدمة من أحد موظفي خدمة العملاء.



وذكر البنك أنه سيقوم بتوفير خدمة توصيل العيادي لعملاء النخبة، من خلال سيارات متنقلة خاصة به توصل العيادي من مختلف فئات الدينار إلى أماكن تواجدهم.



وأوضح أنه سيشارك في مبادرة «عيديتي» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بمناسبة عيد الفطر السعيد في المجمعات التجارية الرئيسية.



وبهذه المناسبة، هنأت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة جهير معرفي جميع العملاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، لافتة إلى أن البنك على جهوزية تامة لتوفير العيادي في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ضمن إطار تعاونه المستمر مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وقالت إنه يمكن للعملاء زيارة فروع البنك الأهلي الكويتي خلال أوقات العمل المعتمدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من أجل الحصول على العيادي من موظف الخدمة، مشددة على أن فريق العمل على جهوزية تامة لخدمتهم وتوفير العيادي لهم وفق أعلى المستويات.



.. ويعلن رابح «الفوز» الأسبوعي



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز أحمد فاضل عباس في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وحساب «الفوز» للجوائز هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حال توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 17 أبريل 2023، فكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.