

شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في الرعاية الماسية للفعاليات السنوية لاتحاد المصارف العربية، وذلك في منتدى الاستدامة والتمويل المستدام الذي عقد مؤخرا، في فندق بارك ريجنسي بمدينة شرم الشيخ ـ مصر. وجاءت رعاية البنك في المنتدى ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم التحول نحو الاستدامة المصرفية.



وقال المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB نواف ناجيا: يسعدنا، بصفتنا بنكا إسلاميا يركز في توجهاته الرئيسية على الشمول المالي والتمويل المستدام، تقديم رعايتنا في هذا المنتدى المهم الذي يحضره مجموعة من نخبة الخبراء العرب، وممثلي المؤسسات الدولية المتخصصة، ونحن نؤمن في KIB بضرورة مشاركة وتبادل الأفكار ودراسة أفضل الممارسات المصرفية والمبادرات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام.



وأضاف: إن KIB يدرك أهمية الاستدامة والتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، كما يتابع المستجدات ويسعى إلى اقتناص فرص التمويل المستدام، والمساعدة في تعزيز آلياته في البنوك.



واستعرض منتدى الاستدامة والتمويل المستدام، الذي انعقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، آليات تعزيز الاستدامة المصرفية والتمويل المستدام، إضافة إلى التحديات والمخاطر التي تواجه البنوك المركزية والبنوك الخاصة خلال التحول إلى الخدمات المصرفية المستدامة، كما سلط الضوء على الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمحلية، في دعم استراتيجيات وخطط التحول إلى بنوك مستدامة، مع مراجعة آليات إدراج متطلبات وسياسات التمويل المستدام ضمن خطط البنوك للائتمان والاستثمار.



واختتم ناجيا تصريحه مشيدا بالمحاور والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال المنتدى، مؤكدا التزام KIB بمواصلة رعايته لمثل هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المركزية والبنوك الخاصة والأسواق المالية والهيئات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في تشجيع التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع جهوده الهادفة إلى دمج استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياساته وخططه المستقبلية.