

في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور فرحة العيد، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي في مختلف فروع البنك وجميع أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM المنتشرة في مناطق الكويت، بما فيها جهاز الصراف الآلي التفاعلي من السيارة الذي أطلق حديثا في فرع شرق.



وحرص البنك على توفير «العيادي» في كافة فروع بنك الخليج المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ويتجاوز عددها 50 فرعا، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي المتواجدة في 11 فرعا وهي الفرع الرئيسي وبرج كريستال والجابرية والشعب والعدان والسلام (جنوب السرة) والفحيحيل (مجمع الكترونيات الغانم) وحولي ومطار الكويت الدولي (T1) ومشرف، إلى جانب أول جهاز صراف آلي تفاعلي ITM من السيارة في شرق.



يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات (20،10،5،1 دينارا)، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» بمناسبة عيد الفطر المبارك.



تتمثل رؤية بنك الخليج بأن يكون الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع خدمة المجتمع بشكل مستدام.



وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم، مع ضمان الاستمتاع بتجربة سهلة وسريعة.