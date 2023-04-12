إقرار حقوق العاملين في قطاعات الدولة وزيادة مزاياهم والاعتماد على أبناء الكويت في العمل الحكومي

وجود نخبة من المهندسين وأساتذة الهندسة يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالإنجاز ومواجهة التحديات وحلّ المشكلات



عاطف رمضان



هنأ رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء حكومته بمناسبة صدور تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، متوجها بالتهنئة الخاصة لزملائه المهندسين وأساتذة الهندسة الذين تضمنهم التشكيل الحكومي الجديد.



وقال م.العتل، في تصريح صحافي بمناسبة إعلان التشكيل الجديدة للحكومة: إن تشكيل الحكومة خطوة أولى أخرجتنا من الجدل الذي شهدته البلاد مما أثر سلبا على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والتشريعية وتعثر شؤون المواطنين وقضاياهم، مضيفا: ان وجود نخبة من الزملاء المهندسين وأساتذة الهندسة يجعلنا أكثر تفاؤلا بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز ومتابعة لقضايا المواطنين والقضاء على حالة الإحباط التي سادت في الفترة الماضية، معربا عن الأمل أن تكون قضايا أبناء الكويت في أولويات البرنامج الحكومي الذي نأمل أن يكون بمواعيد محددة للإنجاز.



وزاد: كلنا أمل أيضا في أن يتضمن البرنامج الحكومي مواجهة الفساد بكل أنواعه، والإسراع في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات وخاصة أننا شهدنا تعثرا طال أمده لنرى انطلاقة جادة وسريعة لإنجاز مشاريعنا التنموية وخاصة الحالة المزرية للطرق وكذلك تلبية المطالب التي تهم المواطنين من تعديل لأوضاع الدخل التي لم تتغير منذ أمد بعيد.



وأعرب م.العتل عن أمله في إقرار حقوق العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة وزيادة مزاياهم والاعتماد على أبناء الكويت في العمل الحكومي بمختلف القطاعات، معربا كذلك عن أمله مواجهة الحكومة لأي مشاريع سياسية قد تعيدنا إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن المواجهة ووضع الحقائق أمام أبناء الكويت بمختلف فئاتهم هي الحل الأنسب والأفضل لتلقى هذه الحكومة مزيدا من المساندة الشعبية التي حظي بها سمو رئيس الحكومة عند تكليفه لأول مرة بهذه المهمة.



وقال: ونحن نهنئ الحكومة بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وخاصة زملاءنا المهندسين والمهندسات، فإننا على ثقة أن وجودهم بهذه النسبة التي تقارب 30% من أعضاء الحكومة سيكون إضافة ودعما حقيقيين لوجود حلول فنية ـ مهنية لقضايا الكويت وأبنائها وحكومتها، مضيفا أن جمعية المهندسين لن تألو جهدا في التعاون مع كل الأطراف لتحقيق أفضل النتائج لخدمة الكويت، داعيا المولى عز وجل أن يتم علينا شهره الفضيل بالخير وتقبل الطاعات وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.