أكد مسؤول أميركي وقوع الهجوم على قاعدة حقل غاز كونيكو شمال شرقي دير الزور، وأن الهجوم لم يتم باستخدام الطائرات المسيرة.



ونقلت قناة «الجزيرة» عن المسؤول الأميركي، دون أن تسمه، قوله «نؤكد وقوع هجوم بالصواريخ على إحدى قواعدنا في سورية»، وأن الهجوم لم يتم باستخدام المسيرات.



ومساء أمس الأول استهدفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نقاط تمركز للميليشيات الإيرانية في دير الزور، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة حقل غاز كونيكو، التي يسيطر عليها «التحالف الدولي».



وأعلن التحالف الدولي سقوط صاروخ على مقربة من القاعدة والعثور على صاروخ كان معدا للإطلاق، من دون سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار مادية.



من جانبها، قالت القيادة الوسطى في القوات الأميركية، إن قوات التحالف في قاعدة كونيكو تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.



وأفادت شبكة «نهر ميديا» المحلية بأن القاعدة استهدفت بصواريخ أطلقها 3 أشخاص، يعتقد انتماؤهم لميليشيات موالية لإيران، وذلك انطلاقا من بادية بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور.



وعقب الهجوم، استهدف طيران «التحالف الدولي» عناصر المجموعة التي أطلقت الصواريخ على قاعدة كونيكو وأرداهم قتلى جميعا، في حين نقلت وسائل إعلام محلية أن عناصر المليشيات الشيعية في محافظة دير الزور أخلت مواقعها بعد القصف.



تبع الهجوم أيضا غارات للتحالف استهدفت منطقة «حطلة تحتاني» شمالي دير الزور، والتي تحتوي على مقار لميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيا «حزب الله العراقي»، وذلك بحسب ما أوردته شبكة «نهر ميديا» المحلية.



كما مشطت أرتال عسكرية من التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» صحراء بلدة جديد عكيدات شرق دير الزور، بعد إطلاق صواريخ منها على قاعدة التحالف في حقل كونيكو.