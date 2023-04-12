نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بصرف منحة مالية مقطوعة قدرها 159 الف ليرة سورية اي ما بين 20 و22 دولارا معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، وتصرف لمرة واحدة.



وتشمل المنحة كل العاملين داخل الأراضي السورية مدنيين وعسكريين، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.



كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى، ويدخل فيها: المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.



ويتزامن المرسوم مع اعلان المصرف المركزي رفعا جديدا لسعر صرف الدولار بمقدار 7300 ليرة للحوالات الخارجية والصرافة، فيما وصل سعره في المصارف 6532 ليرة للدولار الواحد.