

مبارك الخالدي ـ هادي العنزي



حسم أمر الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، حيث رافق التضامن نظيره الساحل إلى «المظاليم» بعدما فقد الأمل الضعيف الذي تمسك به وذلك بفوز النصر على الجهراء وهو ما انهى الأمور تماما، حيث وصل رصيد «العنابي» إلى 30 نقطة بفارق نقطة عن الجهراء وكلاهما ضمن البقاء في دوري الكبار على حساب التضامن الذي لم يشفع له الفوز على الساحل 3-2 لارتفاع الفارق إلى 10 نقاط مع الجهراء قبل 3 جولات من ختام القسم الثالث لمجموعة الهبوط في دوري «زين» الممتاز.

ولم تكن مهمة النصر سهلة، حيث تمكن «أبناء القصر الأحمر» من تسجيل هدف السبق عبر ايساكا ابودو (60) وتحقيق الأفضلية على مستوى الأداء حتى الدقيقة 83 حين تمكن البديل أنس العوضات من التعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس بدر الصعنون، ورغم تلقي النصر ضربة موجعة بإشهار الحكم علي الحرز البطاقة الحمراء للمدافع السوري عمرو ميداني (88)، إلا أن كتيبة المدرب جمال محمود، نجحت بالوقت المحتسب بدلا من الضائع في تسجيل هدف الفوز، عبر عبدالرحمن العنزي الذي ارتقى لضربة ركنية ليودعها الشباك وسط غياب التغطية الدفاعية (90+3).



وعلى ستاد نادي الشباب بالأحمدي، حوَّل التضامن هو الآخر تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 3-2 رافعا رصيده إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة للساحل.

وتقدم الساحل بهدفين عن طريق العماني حمد الحبسي (59) بعد مجهود فردي رائع، والبرازيلي جيوفاني (61)، ولكن «العنيد» رفض رفع الراية مبكرا بتسجيله هدف العودة عبر عبدالله الرشيدي (63)، وأكمل طريقه نحو التعادل بواسطة الرشيدي من جديد (76)، وواصل طريقه نحو الظفر بنقاط المباراة ليخطف بابا توندي الهدف الثالث (79).