

هادي العنزي



غادر الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة بطولة دوري «السوبر ليغ» الآسيوي، من الدور ربع النهائي لبطولة منطقة الخليج لغرب آسيا، بعد خسارته من المنامة 79-82 في المواجهة الحاسمة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة أم الحصم في البحرين، ليضرب الفريق البحريني موعدا مع الهلال السعودي في أولى مواجهات الفريقين 17 أبريل الجاري في البحرين.



وقد التقى الفريقان في مواجهتين سابقتين، حيث فاز كاظمة في البحرين 83-69، بينما فاز المنامة في الكويت 100-90.



جاءت المواجهة في الربع الأول بأفضلية للفريق البحريني المضيف وصلت إلى 15 نقطة، لكن «البرتقالي» عاد من بعيد وتمكن من تقليص النتيجة إلى نقطة واحدة مع انتهاء النصف الأول من المواجهة (33-34).



استمرت الإثارة والندية في الربعين الثالث والرابع، وتمكن المنامة من المحافظة على تقدمه في نهاية الربع الثالث 54-51، وفي الربع الأخير استطاع كاظمة خطف التقدم بفارق نقطة واحدة (60-59)، لكن التقدم لم يستمر طويلا ليخرج الفريق البحريني بفوز مهم على كاظمة وبفارق 3 نقاط.



إلى ذلك، واصل فريق الكويت صدارته للدوري ومواصلة انتصاراته بعد تغلبه على القرين 114-76 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، كما تغلب القادسية على الصليبخات 114-68.



ويقام الدور الثاني للدوري من قسمين على أن يتأهل الـ 4 الأوائل إلى المربع الذهبي، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من 3 مواجهات. وتبدو أندية الكويت وكاظمة والقادسية قد حسمت تأهلها إلى المربع الذهبي.