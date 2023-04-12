

عبدالعزيز جاسم



قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر طلال نايف بعد الفوز على الجهراء وضمان البقاء في دوري الممتاز الموسم المقبل، إن اللاعبين قاتلوا حتى النهاية وتمكنوا من قلب النتيجة بعد مجهود رائع ومميز فعلى الرغم من طرد المدافع عمرو ميداني وكانت النتيجة وقتها التعادل، إلا انهم واصلوا ضغطهم على المنافس وتمكنوا من تسجيل هدف الفوز ليثبت الفريق أحقيته في البقاء بدوري الأضواء.



وأضاف نايف انه يجب ألا ننسى دور المدرب الأردني جمال محمود الذي تول قيادة الفريق في وقت صعب جدا، إذ كان يعاني الفريق من النتائج السلبية إلا أنه قام بمجهود كبير مع جهازه الفني المعاون وساهم في بقاء الفريق قبل ختام الدوري بـ 3 جولات، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة خالد الشريدة لم يقصر أيضا ووقف مع الفريق ماديا ومعنويا، وخير دليل على ذلك هو منح اللاعبين مكافأة مالية بعد الفوز على الجهراء.



وأشار نايف إلى أن المباريات المتبقية في الدوري تعتبر بمنزلة تحصيل حاصل لكننا بلا شك سنلعب فيها للفوز كما تعودنا إلا أننا أيضا نفكر في منح اللاعبين المصابين والذين لم يشاركوا في المباريات السابقة الفرصة للمشاركة، وكذلك بعض العناصر الشابة من فريق تحت 21 للوقوف على مستواهم لتصعيدهم للفريق الأول في الموسم المقبل.