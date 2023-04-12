

يستقبل ريال مدريد على ملعبه «سانتياغو برنابيو» نظيره تشلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم، وسلاحه الهجومي يتألف من بنزيمة و«الصاروخ» البرازيلي فينيسيوس جونيور. بعد بداية موسم متقلبة، ارتدى «لوس بلانكوس» ملابس التحدي الاعتيادية في دوري الأبطال، في سعيه لإحراز اللقب السادس في عشر سنوات والخامس في عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي. سجل النادي الملكي 12 هدفا في آخر ثلاث مباريات، بينها رباعية نظيفة في شباك برشلونة المرشح بقوة لنيل لقب الدوري، نظرا لصدارته المريحة.



صحيح انه سقط في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فياريال 2-3، إلا أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أجرى ستة تغييرات على التشكيلة الفائزة في برشلونة، محافظا على الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش لموقعة تشلسي. وكان بنزيمة سجل ثلاثيتين متتاليتين أمام بلد الوليد (6-0) وبرشلونة (4-0)، رافعا من مستوياته مع تقدم الموسم ووصوله إلى المراحل الحاسمة.



من جانبه، اعتاد تشلسي على الضرر الذي بمقدور بنزيمة التسبب به، إذ سجل ثلاثية الموسم الماضي في ملعبه «ستامفورد بريدج» في غرب لندن، خلال الفوز ذهابا 3-1 في ربع النهائي.



رغم كفاح لاعبي المدرب الألماني توماس توخل وقتها في برنابيو، فرض المضيف وقتا ممددا وسجل بنزيمة برأسه هدف التأهل في الدقيقة 96، بعد انزلاق المدافع الألماني أنتونيو روديغر المنتقل لاحقا لحمل ألوان ريال مدريد.



كانت ليلة أوروبية ملحمية، ورغم فوز تشلسي 3-2، مشى كل من ريال وبنزيمة في طريقه نحو إحراز اللقب المرموق.



إلى ذلك، ستكون المواجهة مثيرة خلال مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين بين الجناحين الطائرين البرتغالي رافايل لياو في صفوف الأول والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مع الثاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب «سان سيرو» اليوم. يتألق الجناحان بشكل لافت هذا الموسم فسجل كفارا 12 هدفا في الدوري المحلي مقابل 10 للبرتغالي.ويعتبر الجورجي مفاجأة الموسم في الدوري الإيطالي وعلى الصعيد الأوروبي بعد ان كان مغمورا جدا لدى قدومه من نادي دينامو باتومي مطلع الموسم الحالي وساهم بشكل كبير في تصدر نابولي الدوري الإيطالي، حيث يتجه الى التتويج بأول لقب فيه منذ عام 1990.



وشكل كفارا ثنائيا خطيرا في خط المقدمة الى جانب المهاجم النيجيري المتألق فيكتور اوسيمهن متصدر ترتيب الهدافين (21 هدفا) والذي يحوم الشك حول مشاركته ضد ميلان. كما أنسى الجورجي أنصار نابولي رحيل قائده السابق لورنتسو اينسيني الى تورونتو الكندي نهاية الموسم الماضي، من خلال مهاراته العالية لاسيما في المراوغة والمجهودات الدفاعية التي يقوم بها من أجل مصلحة الفريق.