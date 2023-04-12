

أصيب مدافع باريس سان جرمان الفرنسي نوردي موكييلي بتمزق عضلي حاد سيخضع على أثره لعملية جراحية وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الثلاثاء.



وقال سان جرمان في بيان: «يعاني نوردي موكييلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن أجل تقليص مخاطر ان تعاوده الإصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جرمان إخضاعه لعملية جراحية». وأضاف البيان: «ستجرى العملية في فنلندا وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم».



وأصيب موكييلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جرمان في 8 مارس خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني.



في المقابل، حدد سان جرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس عن الملاعب من 3 الى 4 أسابيع.