

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد مباراة بالغة الإثارة امتدت لوقت إضافي، توج فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2-1 في المواجهة التي أقيمت بستاد القاهرة أمام أكثر من 10 آلاف مشجع أهلاوي.



وجاء التتويج رغم ان بيراميدز كان البادئ بالتهديف في الشوط الثاني، بعد ان انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تقدم بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72، وتعادل محمود عبدالمنعم كهربا بعدها بدقيقتين.



وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعد ان لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.



وبهذا التتويج ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل في كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.



وبعد الفوز والتتويج أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه خاض مواجهة صعبة وعنيفة أمام بيراميدز، و«كانت مباراة متكافئة بشكل كبير، لكن في النهاية ابتسم لنا الحظ ونجحنا في التسجيل والفوز بالكأس». ورغم احتفالات التتويج بكأس مصر يستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو الجمعة المقبل، والذي أحدث مفاجأة كبرى في سباق الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 3-2. وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 25، فيستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر، فيما يستضيف الداخلية فريق سيراميكا.