قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الكويت ستتأثر بحالة مطرية تمتد حتى عصر الخميس وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق تبلغ ذروتها بعد ظهر اليوم الأربعاء حتى ظهر الخميس.



وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، أن هذه الحالة سببها تأثر البلاد بمرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يتزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا.



وأوضح القراوي أن ذلك سيؤدي الى تكاثر السحب المنخفضــة والمتوسطــــة تتخللهـــا بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعديـــة تكون غزيرة على بعض المناطق مع حبات البرد ونشـــاط للرياح تزيد سرعتهــــا على 60 كيلومترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.