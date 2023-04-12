أكل بين الأسنان



استيقظت في الصباح وانا صائم وقد وجدت بين اسناني طعاما فأكلته، وقد قيل لي ان علي قضاء هذا اليوم، فما الحكم؟



يكره للانسان ان يترك بقية بين اسنانه، لذا ينبغي ان ينظف الانسان اسنانه قبل بداية صيامه، واذا اكل الانسان ما بين اسنانه متعمدا فإن كان كثيرا فسد، وعليه التوبة والقضاء، وان كان يسيرا فهو معفو عنه، ولم يفسد صومه.



الصائم العاصي



هل يفطر الصائم اذا وقع في المعاصي في نهار رمضان؟



ان من ارتكب المعاصي في رمضان يتحمل إثما مضاعفا، لانتهاكه حرمة الشهر، وعليه المسارعة في التوبة الى الله تعالى بالاقلاع عن الذنب والندم على ما عمله والعزم على عدم العودة الى ذنبه مستقبلا، اما بالنسبة لصومه فإنه صحيح ومجزئ، ما دام لم يفعل ما يوجب بطلان صومه.



تأخير الغسل



ما حكم من طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل الى بعد اذان الفجر؟



متى ما طهرت الحائض قبل الفجر فإنه يجب عليها ان تنوي الصيام، ولو لم تغتسل، ويكون صومها صحيحا عند جمهور اهل العلم، ولا يشترط ان تغتسل قبل اذان الفجر لكي يصح صومها.



بلد المال



هل تجزئ الزكاة اذا أخرجها المسلم خارج بلده؟



العبرة في الزكاة ببلد المال، وليس ببلد المزكي، وعلى كل حال من اخرج زكاة للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإن زكاته مجزئة وصحيحة ولا يشترط في صحتها ان تكون في بلد المال.