

ما أبرز المواد الغذائية التي تحسّن صحة الأسنان؟



أكثر ما تتطلب صحة الأسنان تناول الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية. وضمن هذا الإطار يشير الطبيب إيفان موسوروف اختصاصي طب وجراحة الأسنان، لموقع Pravda.Ru، إلى أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان.



ويضيف: من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية. كما يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي، لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.



ووفقا له، بيض الدجاج والسمان مفيدة أيضا لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضراوات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.



ويضيف: ليست الحلويات ضارة دائما. فمثلا العسل والثمار، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.



المصدر: «gazeta.ru»