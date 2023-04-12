اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اطلق حملته لإعادة انتخابه امس انه يريد تركيا «قوية» تمحو سريعا آثار الزلزال، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر اجراؤها في مايو.



وقال اردوغان امام الآلاف من انصاره وكوادر حزبه الذين تجمعوا في قاعة رياضية في أنقرة «ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية وزيادة قوتها حتى لا تخضع للعبودية السياسية والاقتصادية».



وفي خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة، أضاف الرئيس التركي وهو أيضا زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ أن «العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 مايو».



وأكد اردوغان الذي وصل الى السلطة في عام 2003، أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للجمهورية، انه يريد تخليص تركيا من «الانقلابيين والإمبرياليين» في اشارة إلى الانقلاب الفاشل في عام 2016.



وقال الرئيس التركي «إن شاء الله سنمحو قريبا آثار زلزال 6 فبراير» مؤكدا أن إعادة إعمار المحافظات المنكوبة «أولويته».



وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد اردوغان الذي وسع سلطاته بشكل كبير في عام 2017 بخفض التضخم ـ الذي يبلغ حاليا 50.5% ـ إلى أقل من%10.



وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون الانتخابات حامية الشهر المقبل، حتى أن بعضها توقع فوز كمال كيليجدار أوغلو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب في الدورة الثانية.