تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات امس ببدء إطلاق النار حول منطقة إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليها في اشتباك أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.



وأصدرت وزارتا الدفاع في الدولتين بيانات امس حيث ذكرتا أن عددا غير معروف بعد من جنودهما لاقوا حتفهم في اشباكات بالقرب من ممر لاتشين محل النزاع.



وخاضت الدولتان اللتان تناصبان بعضهما البعض العداء في جنوب القوقاز، وكانتا ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، حروبا على مدار 35 عاما من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ والذي يعترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان ولكن يقطنه سكان معظمهم من الأرمن.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن قوات أذربيجان بدأت إطلاق النار على قوات أرمينيا التي كانت تمارس عملا هندسيا بالقرب من قرية تيغ في مقاطعة سيونيك بجنوب أرمينيا. وأضافت أن قواتها اتخذت «إجراءات مضادة»، دون توضيح.



ولا تقع قرية تيغ في المنطقة محل النزاع، بل هي القرية الأخيرة في أرض أرمينيا على طريق رئيسي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ.



وأفادت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها تعرضت «لإطلاق نار عنيف» من القوات الأرمينية المتمركزة في مقاطعة سيونيك.



وأشار الجانبان إلى سقوط وفيات.