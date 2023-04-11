فرق الطوارئ حددت الأماكن التي قد تتجمع فيها المياه للتعامل معها بأسرع مايمكن





عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه وتفاعلا مع «التنبؤات الجوية» التي تشير الى عدم استقرار حالة الطقس وإمكانية هطول أمطار ربما تكون غزيرة خلال يومي الأربعاء والخميس أن فرق الطوارئ مستعدة وعلى أكمل جاهزية للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة واستقبال أي بلاغات، وذلك من خلال غرفة العمليات بالوزارة وفرق الطوارئ.



واضافت المصادر ان القياديين في الوزارة على تواصل مستمر مع فرق الطوارئ للتأكد من مدى جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية المتوقع ان تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.



ولفتت المصادر الى ان فرق الطوارئ حددت الاماكن التي عادة ما تتجمع فيها المياه للتعامل معها بأسرع مايمكن والتأكد من عدم انسداد مناهيل الصرف وجهوزيتها لتصريف المياه، وكذلك عمل مضخات سحب المياه التي يتم تشغيلها في حالة زيادة كميات المياه في تلك التجمعات.



وبينت المصادر ان قطاعات الوزارة في حالة جهوزية تامة استعدادا لهطول الامطار، مشيرة الى ان الوزارة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين والمقيمين عبر الخط الساخن رقم 150 أو عن طريق الواتساب الخاص بها 93333150 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل مع أي مشكلات قد تحدث في أي منطقة.