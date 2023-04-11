العتيبي: القرعة العلنية تعطي الامتياز والأحقية للجميع لدخول السلك العسكري واستقطاب الشباب الطموح

وضع أسماء المتغيبين في صناديق القرعة بتعليمات من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة





عبدالهادي العجمي

أجرت كلية علي الصباح العسكرية القرعة العلنية لاختيار 300 طالب ضابط اختصاص للدفعة 23 من حملة الشهادات الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا، من أصل 3155 متقدماً استوفوا الشروط، كما تم اختيار 100 طالب «احتياط».



القرعة التي أجريت في المبنى متعدد المهام بمعسكرات المباركية، على فترتين صباحية ومسائية أمس، بحضور الطلبة المتقدمين، تمت بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض غازي الشمري، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله الصباح.



وقال آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد ركن خالد شجاع العتيبي: إن «القرعة العلنية التي أجريت تعطي الامتياز والأحقية للجميع لدخول السلك العسكري، واستقطاب الشباب الطموح للعمل في القطاعات العسكرية»، مشيراً إلى أن هذه القرعة للطلبة الضباط الجامعيين في الدفعة 23، حيث جرى تسجيل 8443 متقدماً في موقع كلية علي الصباح العسكرية، وتم استدعاء الطلبة الى لجنة التدقيق والمقابلة الأولية فغاب 1821 من المسجلين، فيما لم تنطبق الشروط على 159 مسجلاً، ليبقى 6463 متقدماً، هذا العدد خضع للمقابلة الأولية التي تشمل قياسات الطول والوزن والكشف الظاهري وعمى الألوان وبقية الشروط الموضوعة لقبول العسكريين، حيث استبعد 1061 لم تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي تبقى 5402، انطلقوا الى الفحص الطبي فغاب 840 متقدمأ عن الفحص، ليخوض البقية القرعة التي انتهت باختيار 300 مقبول مع 100 احتياط.



وأضاف العتيبي أن عدد الذين لم يجتازوا الفحص الطبي 933 متقدماً، وتبقى 3739 طالباً، انتقلوا الى مراحل الاختبارات والمقابلات الشخصية، واجتاز المقابلات الشخصية 3601، بينما غاب 288 متقدماً، لينتهي العدد لمن دخلوا القرعة على 3155 طالباً لجميع التخصصات، حسب قرار المجلس الاعلى للتعليم العسكري، فتم اختيار 300 طالب بالقرعة، مع 100 طالب «احتياط»، مشيراً إلى أن تعليمات صدرت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بوضع أسماء المتغيبين في صناديق القرعة.