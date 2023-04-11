قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق اطلع خلالها على سير عملية التأمين والنقاط الأمنية والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية من أجل التسهيل على المصلين خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس عن جاهزية رجال الأمن والتنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية الميدانية من أجل توفير جميع سبل الراحة لهم من خلال تمركز الدوريات الثابتة والمتحركة امام المساجد لتوفير جميع سبل الأمن والطمأنينة.