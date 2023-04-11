ناصر العنزي



أشعل العربي المنافسة على صدارة دوري زين الممتاز بعد تغلبه على الكويت 3-2 في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ليرفع الأخضر رصيده الى 35 نقطة بالمركز الثالث مع فارق 5 نقاط عن الكويت المتصدر بـ 39 نقطة.



وشهد الشوط الأول تنافسا بين الفريقين للوصول إلى المرمى "هجمة بهجمة " حتى نجح المتألق الليبي محمد صولة في تسجيل هدف التقدم للأخضر بعد تمريرة بالكعب من سيف الحشان ليسدد الكرة بيسراه زاحفة على يسار الحارس ضاري العتيبي (38)وبعدها فقد الكويت عنصرا مهما بعد طرد البحريني محمد مرهون لحصوله على إنذارين 45 ، وكان مدرب العربي سيفيكو قد رمى بكل ثقله الهجومي مبكرا معتمدا على سيف الحشان وبدر طارق ومحمد صولة والهادي السنوسي وجينسكي ايدو، وبالفعل شكلت تحركاتهم خطورة على مرمى الكويت وأنصفهم الشوط الأول بهدف ملعوب.



وكذلك مدرب الكويت علي عاشور بدأ بتشكيلة هجومية ركائزها احمد الزنكي وياسين الخنيسي وعمرو عبدالفتاح ومحمد مرهون وصانع اللعب احمد الظفيري وأهدر الأبيض فرصتين للتهديف تصدى لهما ببراعة سليمان عبدالغفور.



وبالشوط الثاني أضاف محمد صولة الهدف الثاني بعد تمريرة طويلة من السنوسي (59) وسط تأثر كبير للكويت من النقص العددي ورغم ذلك لم يستسلم وسيطر على باقي مجريات الشوط حتى نجح في تقليص الفارق بهدف أول من ركلة جزاء نفذها ياسين الخنيسي (79) ثم تدخل البديل إبراهيم كميل وسجل هدف التعادل (89) لكن العربي رفض الاستسلام لنتيجة التعادل واستغل احتساب 7 دقائق كوقت بدلا من الضائع ليضغط من جديد على دفاعات الكويت حتى نجح في تسجيل هدف الفوز القاتل للتقدم عن طريق ايدو (95).

وقد أدار المباراة الحكم البرتغالي أرتور دياس وهو من حكام النخبة في اوروبا وجاءت قراراته سليمة.