ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن القوة رفعت جاهزيتها وفعلت خطة الطوارئ إستعدادا للتعامل مع حالة هطول الأمطار المتوقع ان تشهدها البلاد وفقا للتقارير الواردة من ادارة الارصاد الجوية.

وأوضحت الإدارة أن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد تفقد جاهزية ادارة العمليات المركزية لتلقى البلاغات وجاهزيه جميع مراكز الاطفاء بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير ادارة العمليات المركزية العميد سعد طه ياسين و اطلع على خطة توزيع مضخات سحب المياه ومواقعها حسب التنسيق المسبق مع وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق واطلع كذلك على اجراءات وجاهزية جميع فرق الانقاذ المنتشرة بجميع محافظات الدولة.

كما اطلع على ايجاز عن جاهزية واماكن توزيع جميع المعدات والآليات والزوارق المحمولة ومضخات سحب المياه الهيدروليكية المخصصة لحالات الطوارئ لتحقيق اقصى سرعة استجابة مع البلاغات التي قد ترد لإدارة العمليات المركزية .



هذا ودعت الإدارة الإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر جراء مايمكن التعرض له من أخطار محتملة أثناء هطول الأمطار وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 112 في حالة طلب المساعده جراء الحوادث مع التأكيد على ان القوة اتخذت جميع الاجراءات لسلامة المواطنين والمقيمين.