عبدالكريم العبدالله

بناء على تعليمات مباشرة ومتابعة شخصية من وزير الصحة د.أحمد العوضي، تم رفع مستوى الاستعداد والجهوزية بجميع مراكز اسعاف الطوارئ الطبية.

وناشد مدير اداره الطوارئ الطبية د.احمد الشطي الجمهور الكريم بالالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع النصائح مع موجة الامطار التى تمر على البلاد حاليا، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة، منوها باستعدادات ادارة الطوارئ الطبية لهذا الحدث لتجنب وقوع الإصابات والخسائر في الأرواح، وذلك من خلال التأكد من رفع مستوى الجاهزية في جميع مناطق الاسعاف من حيث عدد سيارات الإسعافات لمواجهة الحدث ورفع اعداد العاملين وفرق الطوارئ واعداد فنيي الاسناد، كما تم تخصيص ضابط اتصال في كل مستشفى في حال الطوارئ.

وفيما يخص تجهيز آليات الطوارئ الطبية أوضح د.الشطي ان جميع اسعافات الطوارئ الطبية مجهزة تجهيزا كاملا لمواجهة مختلف الحالات الطارئة مثل حالات الغرق وتوقف القلب او أمراض الحساسية والربو الناتجة عن الرطوبة اثناء تساقط الامطار.

واضاف مدير ادارة الطوارئ الطبية بانه يجب على المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة اتباع ارشادات فرق الطوارئ المختلفة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.