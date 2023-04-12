بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبحضور رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي بالتفويض غازي الشمري ووكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله الصباح اجرت كلية علي الصباح العسكرية القرعة العلنية للطلبة الضباط الدفعة 23 من حملة الشهادات الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا في مبنى متعدد الكائن بمعسكرات المباركية صباح اليوم بحضور الطلبة المتقدمين .



وقال آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد ركن خالد شجاع العتيبي ان القرعة العلنية التي اجريت اليوم تعطي الامتياز والاحقية للجميع في دخول السلك العسكري واستقطاب الشباب الطموح للعمل في القطاعات العسكرية، مشيرا الى ان هذه القرعة للطلبة الضباط اجتازوا القرعة 3155 بعد استيفاء كافة الشروط وغياب نحو 3 طلاب سجلوا في الموقع الالكتروني حيث المطلوب 300 طالب ضابط و 100 احتياط .

وأوضح ان بالفترة الصباحية تم سحب 199 اسما من الصندوق لاصحاب التخصصات العلمية و بالفترة المسائية 91 سوف يتم سحب اسم للتخصصات الادبية ، مشيرا الى ان غالبية الذي تم استبعادهم من القرعة بسبب الفحوصات الطبية والتي للاسف كان بسبب الاوزان الزائدة او دون المعدل المطلوب ،مؤكدا ان جميع الطلبة المجتازين سوف يلتحقون بالدورة العسكرية 27 الشهر الجاري في كلية علي صباح السالم وان جميع الطلبة الضباط حملة الشهادات الجامعية ضباط في الميدان وليس ضباط اختصاص .

واختتم بالقول: للاسف فان هناك احد الطلبة الضباط يحمل شهادة جامعية في الامن السيبراني وكان مسحلا لدينا وفي وزارة الداخلية وتم قبوله في قرعة وزارة الداخلية .

الفيلكاوي : تم قبولي بـ "قرعة الطلبة الضباط الجامعيين 23 "

الطالب ضابط أحمد الفيلكاوي من حملة الشهادة الجامعية لـ "الأنباء" : قدمت أوراق قبولي للموقع التابع لوزارة الدفاع ومررت بعدة مراحل وهي المقابلة الأولية ثم الفحص الطبي و فحص اللياقة البدنية ومن ثم المقابلة النهائية و بعد ذلك ابلغوني من خلال رسالة هاتفية بانه تم ترشيحي للقبول وفق القرعة العلنية من ضمن 3155 متقدما ولله الحمد تم قبولي بعد ان حضرت اليوم و قمت بالتوقيع على كرتي ووضعته بنفسي داخل صندوق القرعة ولله الحمد تم قبولي في الدفعة 23 الطلبة الضباط الاختصاص .