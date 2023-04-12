أعلنت جامعة الكويت أمس الثلاثاء الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى للطلبة ذوي الإعاقة التي انطلقت 5 الجاري واستمرت يومين بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية تحت شعار "السباق العظيم في حفظ القرآن الكريم".

وقسمت المسابقة إلى ثلاث فئات هي: "الإعاقة البصرية" وفازت طالبتان وستة طلاب في "المستوى المتقدم" وطالبتان في "المستوى المبتدئ".

وخصصت الفئة الثانية للطلبة ذوي "الإعاقة الحركية والجسدية" وفازت بها طالبة وطالب في "المستوى المتقدم"، فيما حصل طالبان وأربع طالبات على الجائزة "المستوى المبتدئ".

وفي فئة "الإعاقة السمعية" فقد فاز ثلاثة طلبة "طالبتان وطالب" في "المستوى المتقدم" وطالب في المستوى المبتدئ".

وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية حرص جامعة الكويت على توفير أقصى درجات الراحة للطلبة "ذوي الإعاقة" وتلبية احتياجاتهم وإقامة فعاليات وأنشطة خاصة لهم منها المسابقة الرمضانية الأولى بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة "المنابر" د.محمد الشطي بجهود جامعة الكويت وتوليها رعاية ذوي الإعاقة واهتمامها بتنظيم هذه المسابقة.

وقال د.الشطي: إن الجمعية لديها مشروع منذ سبع سنوات في خدمة ذوي الإعاقة لحفظ القرآن الكريم داخل دولة الكويت، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع عمادة شؤون الطلبة هذا العام والتعاون في تنظيم المسابقة.