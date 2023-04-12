توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد نهار اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق مع فرصة لتساقط حبات البرد أحيانا وانخفاض في الرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط للرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للغبار وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من ٧ أقدام.

أما ليلا سيكون الطقس غير مستقر وغائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.