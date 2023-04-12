محمد الجلاهمة - منصور السلطان

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، توجيهاته لقطاع التعليم والتدريب بقبول الاحتياط الذين تم اختيارهم في القرعة والتي أجريت للمقبولين من دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (31) في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وعددهم (100).

وتأتي توجيهات الخالد بقبول الاحتياط ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية والتي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي، ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل لخدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.