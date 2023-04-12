عبدالعزيز الفضلي

قامت الإدارات المدرسية بتفعيل حساب تيمز لتنفيذ تعليمات وزارة التربية بتحويل التعليم عن بعد يوم غد الخميس، نظراً لعدم استقرار حالة الطقس .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان بعض المدارس واجهت صعوبة في المعلمين الجدد حيث انه لم يتم تفعيل حساباتهم من قبل الدعم الفني، مشيرةً الى ان هناك جهودا مكثفة تبذل حتى نهاية دوام الأربعاء لحل هذه المشكلة .

واوضحت أن بعض المدارس قدّمت ورش عمل للمعلمين الجدد لتدريبهم على برنامج تيمز ، منوهةً الى ان المدارس التزمت بموعد انتهاء الدوام حسب بيان وزارة التربية عند الساعة 12 ظهراً .

وبينت المصادر ان المدارس ابلغت الطلبة واأولياء أمورهم بضرورة الالتزام بالدوام من خلال تطبيق نظام التعليم عن بعد يوم الخميس وتفعيل حسابات أبنائهم والدخول عليها، لافتةً إلى أن وقت الحصة يكون وفقاً للتوقيت المخصص لشهر رمضان المبارك ، مشددة على انه سيتم أخذ الغياب اثناء الحصة الدراسية وتطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب في هذا الجانب.