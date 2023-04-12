بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري استعداد الوزارة بجميع قطاعاتها للحالة المطرية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.



وأشار المطيري في تصريح إلى انه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأمطار خاصة ما يتعلق بدور الرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء النزلاء حرصا على سلامة الجميع، منوها الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الامطار مع وجود فريق متخصص للطوارىء بجاهزية تامة.



وأوضح أنه بتعليمات وتوجيهات من وزيرة الشؤون م.مي البغلي هناك استنفار كامل ومتابعة دورية وتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع تطورات الحالة المطرية المتوقعة، متمنيًا السلامة للجميع.